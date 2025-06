Die Sängerin und Autorin Franziska Dannheim erzählt in ihrem Reisebericht vom langsamen Wandel der Landschaften entlang des Rheins bis in die Alpen, von den Erlebnissen und Erkenntnissen der selbsternannten Landstreichlerin, vom großen „Warum“.

Musik ist dabei steter Begleiter, die Ukulele immer dabei. Wiederentdeckte Lieblingslieder aus den unterschiedlichen Perioden ihres bisherigen Schaffens bilden ein buntes, heiteres und tiefsinniges Resümee aus Standards, Klassik und Tango. Liszts „Liebestraum“, „Moonriver“ oder der „Erzherzog-Johann-Jodler“ werden zum Soundtrack der Reise destilliert.

Mit Auszügen aus ihrem Buch franzi geht dann heim, veröffentlicht im Herbst 2024 beim Verlag 360° medien in der Reihe traveldiary, und einer anschließenden Fragerunde gewährt Franziska Dannheim einen sehr persönlichen Einblick in ihre Wanderung. Unter der großen Auswahl an Etappen, Anekdoten und Liedern entscheidet am Abend jeweils das Los beim „Lieder-Lotto“. Das wird ein Spaß, mit Gewähr.