Soft Loft ist ein sicherer Hafen, eine Haltung, eine Lebenseinstellung. Hier wird Zerbrechlichkeit und Unvollkommenheit angenommen und gefeiert. Soft Loft ist non-hierarchisch. Ein Ort, an dem Realität in Träume und die Träume zurück in Realität verwandelt werden. Hier gibt es kein Verurteilen und Verletzlichkeit bildet den Schlüssel zur gegenseitigen Verbindung. Alles ist erlaubt, so lange es von Herzen kommt und man es fliessen lässt. Soft Loft ist eine Band, die sich der Aufgabe verschrieben hat, mit ihrer Musik eine Art Safe Spaces zu kreiieren. Soft Loft sind: Jorina Stamm (Lead Vocals, Guitar), Sarina Schmid (Keyboards, Percussion, Backing Vocals), Lukas Kuprecht (Drums, Backing Vocals), Simon Boss (Guitar) und Marius Meier (Bass, Backing Vocals).

-----------------------------------------

Bei Einzug der deutschen Mannschaft ins Achtelfinale zeigen wir das jeweilige Spiel um 18 oder 21 Uhr in kleinem Rahmen auf dem Festivalgelände. Wir haben Lust auf Fußball - auf Deutschlandfahnen aber eher nicht. Bitte nehmt darauf Rücksicht.