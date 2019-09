Franziska Biermann

Ob in ihren zahlreichen Büchern oder in ihren grandiosen Liederbüchern: ihre Bilder überzeugen graphisch und auch erzählerisch. Franzsika Biermann kombiniert federleicht daherkommenden Humor, Originalität und großes handwerkliches Können. Sie studierte an der Hamburger Fachhochschule für Gestaltung und ist Absolventin der Akademie für Kindermedien 2013/14 und Preisträgerin des Baumhaus-Boje-Medienpreises 2014. Die Autorin und Illustratorin liest und zeichnet bei dieser Lesung aus "Herr Fuchs mag Bücher", für das sie den Troisdorfer Bilderbuchpreis erhielt.

Herr Fuchs mag Bücher. Am liebsten mit etwas Salz und Pfeffer. Bücher sind jedoch teuer und so kommt Herr Fuchs auf die Idee, sie sich aus der Bücherei zu "besorgen". Bis ihm die Bibliothekarin auf die Schliche kommt ...