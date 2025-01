Franziska Hoffmann: „Pop up, Pirat!“

Fantastische Faltungen und schillernde Sprachschätze

Durch dunkeldumpf dröhnenden Donner und tagelange tintenschwarze Tiefseetornados schifft sich der die das POP UP PIRAT durch unbekannte Untiefen und Unwegsamkeiten. Taucht auf mit seinem Koffer. Und seinem Gefährten, dem Tapir. Um lurchigen Leichtmatros:innen und lärmenden Luftmaschen seine schillernden Sprachspielschätze auf die Nase zu nieten und in die tauben Ohren zu träufeln. Da werden in schwindelerregender Schnelle Konsonanten kombiniert, Reime geschüttelt, Buchstaben verbunden und Vokale getauscht. Und die Welt der Sprache geentert. Auf ins Abenteuer!

Regisseurin Halina Kratochwil ist ein fulminantes mobiles, wortakrobatisches Theaterstück mit einer Mischung aus Schauspiel, Figuren- und Objekttheater gelungen. Aus einem großen Überseekoffer ziehen Pirat alias die Berliner Schauspielerin Franziska Hoffmann und Tapir immer wieder neue Pop up-, Papier- und Pappobjekte und erzählen mit ihnen Geschichten von und mit Synonymen, Alliterationen, Sprachmythen, Zungenbrechern, Anagrammen, Kauderwelsch, Gedichten, Rap und aussterbenden Worten. Überraschend, kurzweilig, witzig, unterhaltsam und fast ohne Seemannsgarn.

Für alle, die einen echten Sprachschatz heben wollen, ab 7 Jahren