Franziska Pietsch und Maki Hayashida - Violinabend

Franziska Pietsch (Violine) - Maki Hayashida (Flügel).

„Diese Solistin, das hört man schnell, hat etwas zu sagen“, urteilte Treffpunkt Klassik im SWR. Das kommt nicht von ungefähr. Denn im Spiel einer Musikerin spiegeln sich die Erfahrungen eines Lebens. Und das war bei Franziska Pietsch ungemein bewegt- musikalisch als auch menschlich. Mit zwölf Jahren bereits wurde sie in der DDR als Solistin großer Violinkonzerte gefeiert und nahm Virtuoses von Paganini und Sarasate auf. Nach zwei problematischen Jahren durfte sie 1985 in die BRD ausreisen. Ulf Hölscher wurde zunächst ihr Mentor und mit 20 studierte sie einige Jahre an der Julliard School in New York. „Klangliches Raffinement, lyrische Empfindsamkeit, einen markanten Zugriff und effektvoll ausgespielte Kontraste“, bescheinigte Fono Forum und hob besonders Franziska Pietschs Kreativität und ihren Reichtum an Ausdrucksfacetten hervor.

So gewöhnlich diese Kombination auch klingen mag, so ungewöhnlich erscheint sie mit diesen beiden Künstlerinnen. Ihre Herkunft könnte unterschiedlicher nicht sein, Franziska Pietsch an der Violine, aufgewachsen in Ost Berlin mit slawischen Wurzeln im Blut und Maki Hayashida am Klavier, aus der Metropole Tokio. Beide sind im internationalen Konzertleben etablierte Solisten und Kammermusiker.

Felix Mendelssohn-Bartholdy Sonate für Violine und Klavier F-Dur

Ernest Chausson Poème op. 25 für Violine und Klavier

Edward Elgar Sonate für Violine und Klavier e-moll op.82