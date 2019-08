Franziska Wanninger: „Furchtlos glücklich“

× Erweitern Foto: wort-laut.de Franziska Wanninger

Nein, sie ist alles andere als eine Unbekannte. Franziska Wanninger schickt nun ihr drittes Erfolgsprogramm auf die Kabarettbühnen des Landes. In „Furchtlos glücklich“ arbeitet sich der neue Zahnarzt der Bühnenfigur nicht nur mit seinem Bohrer tief in den schmerzhaften Karieskern, sondern auch in deren Herz. Doch wer kennt das nicht – so einfach rein ins Glück, das hat noch selten einer geschafft.

Unter dem Amalgam der „Alltagsrührmichnichtanschutzfunktionen“ liegt aber doch vielleicht ungeahntes Potential. Bevor sie sich da aber richtig einlassen kann, geht’s erstmal in den Wochenendkurs „Furchtlos glücklich” einer höchst durchgeknallten Seminarleiterin.

Mit ihrer grandios lustigen Art geht sie großen Themen mit leichtem Fuß auf die Spur. Sie changiert scheinbar ohne Mühe zwischen dem derben Grantler, dem kaputten Manager und der zarten, auf Sinnsuche reisenden Städterin.

Wanninger gelingt es mit wenigen Charakterstrichen, schwungvoll und pointiert ganze Welten zu erschaffen. In „Furchtlos glücklich“ gibt sie ganz neue Seiten preis. Sie erzählt mitreißend, singt von den Untiefen des Lebens, erschafft unvergessliche Figuren und zeigt, dass Mut immer belohnt wird. Oder was würden Sie wagen, um glücklich zu werden?