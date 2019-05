Französischer Stammtisch

Hast Du Freude an der französischen Sprache und Interesse an der französischen Kultur? Dann bist Du hier richtig! Sprich französisch bei einem Bier oder einem Glas Wein in der Kneipe des Kino Arsenal, einer der sympathischsten Kneipen Tübingens. Auch Anfänger sind herzlich willkommen! Soyez les bienvenus!