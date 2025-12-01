Frau Doktor

Konzert: SKA, PUNK & SOUL aus Wiesbaden.

Die zehnköpfige Band aus Wiesbaden spielt traditionellen Ska, vermischt mit Soul, Rocksteady und Punk-Elementen. 1995 gegründet, löste sich die Band nach vier Studioalben, einer EP, einer Liveplatte und einer ‚Best Of‘ im Jahr 2010 nach fünfzehn Jahren und einigen hundert Auftritten auf.

Zu besonderen Anlässen, wie z.B. dem Geburtstag des Schlachthofs, gab es einmalige Reunion Konzerte. Das Feuer war wohl nie ganz erloschen, denn nun erscheint nach 10-jähriger Pause ein neues Studioalbum namens „Onkel Punk“.