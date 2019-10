Frau Glück und Herr Geld wohnen in der Nachbarschaft und verlieben sich ineinander. Sie beschließen zu heiraten und in die Flitterwochen zu fahren. Kaum sind sie wieder zuhause, beginnt der Streit, wer das sagen hat. Die beiden kommen überein, dass eine Probe über die streitige Herrschaft entscheiden soll. Sie treffen auf einen armen Mann. Wer von ihnen, kann ihm wohl mehr helfen? Glück oder Geld?

Bevor das Theaterstück beginn, erlaubt sich der Theaterfex einige Abschweifungen, „Umschweifungen“, „Einschweifungen“… Er enthüllt so einiges über die Brüder Grimm, über das Märchenerzählen und was hat es eigentlich mit dem Begriff Fex auf sich? Außerdem treffen bei dieser Vorstellung auch Wahrheit und Märchen aufeinander. Aber er hat den roten Faden immer fest in der Märchenhand.

Sie erleben Papierfiguren, Masken, Erzähltheater und eine Prise Schauspiel und jeder Menger Humor. Eine Darbietung für Märchenbegeisterte „Zerwachsene“.