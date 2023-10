Frau Hag und ihre Butten

Frau Hag & ihre Butten sind eine atypische Akustikband. Sie nehmen ihre diversen Instrumente und naturbelassenen Stimmen und stöpseln diese in Verstärker ein.

Frau Hag & ihre Butten bestehen seit 2004. Martina Hagmann ist für den Leadgesang verantwortlich. Walter Hagmann spielt Gitarre, Bouzouki und Banjo, Jo Erhardt bedient die Bässe und Uli Rippmann die Gitarren – der Sound der Band wird geprägt von Martinas besonderer, geschulter Stimme und dem bei vielen Songs mehrstimmigen Gesang.

Die musikalischen Wurzeln von Frau Hag & ihre Butten liegen im Bereich von Folk, Blues und Rock. Entsprechend fällt die Auswahl der gecoverten Songs aus und ebenso das Arrangement, das sich immer deutlich vom Original abhebt – sie spielen immer ihre eigene Version, und überraschen damit die geneigten, gebannt lauschenden Menschen (gut gegentert!). Besonders stolz sind sie natürlich auf ihre eigenen Kompositionen. Bei ihren Auftritten fühlen sie sich besonders wohl, wenn sie möglichst nah am Publikum agieren und dabei ihre Musik möglichst direkt vermitteln können. Ein besonderer musikalischer Leckerbissen sind die Songs, bei denen die Band in ihrer Vergangenheit „kruschtelt“ und den irischen und schottischen Folk zelebriert.

Walter hat immer einen Song in seiner Tasche und wahrscheinlich sogar in seinem Gitarrenkoffer. Woher Martina ihre Melodien hat, wissen sie auch nicht, aber sie sind glücklich, dass sie immer solche (er)findet. Jo am Bass weiß nie, wie die Songs heißen, aber er weiß immer, wie sie klingen sollen, während Uli häufig seine Akustik-Gitarre weglegt, um den Liedern mit der Elektro-Gitarre einen völlig anderen Charakter zu verleihen.

So entsteht ihre Musik: sie sind keine Akustikband, sie sind keine Rockband, sie sind Frau Hag & ihre Butten.