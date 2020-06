Frau Holle: Theater Radelrutsch

Und das alles im Auto! RADELRUTSCH macht’s möglich!

Eigens für ein Familienpublikum im Auto inszeniert, präsentiert das THEATER RADELRUTSCH sein begeisterndes Mitmach-Märchen mit Musik FRAU HOLLE oder „Wiesen, Brote, Äpfel und Schnee“.

Wir laden alle Familien ein zu einer märchenhaft musikalischen Mitspielreise in das Reich von Frau Holle. Setzt mit dem Mädchen Marie das Spinnrad in Schwung, freut euch an der blühenden Blumenwiese, holt die knusprigen Brote aus dem Backofen, schüttelt die reifen knackigen Äpfel vom Baum und lasst die federweißen Schneeflocken wirbeln. Lauscht, und singt mit zur wunder-vollen Musik und erlebt das spannende fantastische Theater – Abenteuer von Goldmarie und Pechmarie, dem Hahn Kikeriki und dem Großen Zaubertor aus dem es GOLD regnet oder gar PECH?

Die Mitmachszenen sind so konzipiert, dass auch alle im Auto mit machen können. Liedblätter und etwas ‚Theater-Gold‘ erhalten die Besucher bei der Einfahrt.