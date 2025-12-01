Frau Holle Tournee Theater Hamburg

Wer ist schon einmal in einen Brunnen gesprungen und trifft danach einen sprechenden Apfelbaum! Und einen Ofen, der darum bittet, seine Brote herauszunehmen.

Um dann bei einer Frau zu leben, die gerne Betten ausschüttelt, damit es auf der Erde schneit.

Beim Märchen Frau Holle in der Regie von Ralf Bettinger sind die beiden Schwestern Anna-Marie und Marie-Luise so unterschiedlich, wie Schwestern nur sein können. Vor allem, was den Fleiß angeht. Beide treten die märchenhafte Reise zu Frau Holle an. Dank der wunderbaren Kompositionen von Charmol singen die beiden Schwestern ein reizendes Duett und helfen auf ihre Weise. Die eine fleißig, die andere lieber gar nicht. Die träge Marie-Luise muss nach all den Aufgaben einsehen, dass wohl von nichts auch nichts kommt. Eben nur Pech und nie Gold...

Vor und nach der Vorstellung gemütlicher Abschluss für alle Zuschauer bei Punsch, Waffeln und weiteren Leckereien.