In einem Spiel mit Stabpuppen, unterlegt mit einfühlsamen Liedern, präsentiert des Knurps Theater des Märchen der Gebrüder Grimm von der fleißigen Liesel und der faulen Marie.

Das Spinnrad, der Baum und der Ofen in der Tiefe des Brunnens, erwachen zu figurativem Leben. Und wie Knurps es will, werden die Kinder kräftig in die Handlung miteinbezogen.

Text, Figuren, Inszenierung: Reinhard M. Siegl

Für Kinder ab 4 Jahren

Musik: Rudi Rathgeber

Figurentechnik: Michael Schickhaus