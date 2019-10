Das Märchen in einer witzigen und bunten Inszenierung für die Kleinsten neu aufgeschüttelt nach den Brüdern Grimm

Wer kennt nicht das Märchen von der guten Frau Holle, die es schneien lässt, wenn sie ihre Betten ausschüttelt? Märchenhaft geht es im Capitol zu: Brote und Äpfel können sprechen und eine geheimnisvolle Frau lebt in einem Wolkenhaus. In diese andersartige Welt werden zwei Mädchen geschickt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auch wenn jedes Kind weiß wie die Geschichte ausgeht, darf man gespannt sein, was die beiden Mädchen auf ihrer Reise so alles erleben. Eine Geschichte über Stolz, (Un-)Gerechtigkeit, Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und den Mut, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Das Märchen der Brüder Grimm in einer witzigen und bunten Inszenierung für die Kleinsten.

Ab 4 Jahren