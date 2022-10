Das BALSAM-Märchenteam aus Bad Rappenau verzaubert zum Sinsheimer Weihnachtsmarkt Jung und Alt mit dem Märchen „Frau Holle“ im historischen Bürgersaal.

Das besondere Puppenspiel wird mit eigener Musik untermalt und die Zuhörer in die Erzählung eingebunden. Das Märchen Frau Holle, dass von den Brüdern Grimm notiert wurde, kennt wohl jeder. Ein Mädchen springt in einen Brunnen und landet bei der wundersamen Frau Holle in einer magischen Welt. Sie sorgt mit dem Ausschütteln der Betten für die Erfüllung des Wunsches nach weißer Weihnacht auf der Erde.

Das Duo Eva Kern-Horsch und Cornelia Tanner haben sich ganz dem Thema Märchen verschrieben und begeistern seit 2005 als zertifizierte Märchenerzählerinnen das Publikum. Ihre Stimmen ziehen in den Bann und die Märchen fördern das aktive Zuhören. Ein ganz besonderes Erlebnis für große wie kleine Besucher ab drei Jahren.

Behindertengerechter Zugang zum Veranstaltungssaal

Nähere Infos zu den Märchenerzählerinnen auf https://www.balsam-märchenteam.de/