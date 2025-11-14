Figurentheater ab 3 Jahre.

Das Märchen „Frau Holle“ nach den Brüdern Grimm ist bereits ab 3 Jahre geeignet und wird von der Figurenspielerin Miriam Helfferich aufgeführt.

Ein Spinnrad und einen Wollkorb, mehr braucht Frau Holle nicht, um ihr Märchen zu erzählen. Die Figuren aus Wolle entstehen vor den Augen der Zuschauer. Dieses Stück ist Erzähltheater vom Feinsten, Frau Holle, mal ganz ruhig und besinnlich, mal wild und temperamentvoll, zieht die Zuschauer direkt ins Geschehen und sorgt für so manche Überraschung.