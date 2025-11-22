Frau Holle

Kinder- und Jugendtheater

Theater DERenDINGEn Derendinger Strasse 98, 72072 Landkreis Tübingen

Ein Spinnrad und einen Wollkorb, mehr braucht Frau Holle nicht, um ihr Märchen zu erzählen. 

Die Figuren aus Wolle entstehen vor den Augen der Zuschauer. Dieses Stück ist Erzähltheater vom Feinsten, Frau Holle, mal ganz ruhig und besinnlich, mal wild und temperamentvoll, zieht die Zuschauer direkt ins Geschehen und sorgt für so manche Überraschung. 

Es spielt und spinnt: Miriam Helfferich vom Figurentheater Martinshof 11.

