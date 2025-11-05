Fast jedes Kind hat schon von Frau Holle gehört, der geheimnisvollen Alten, die im Himmel ihr Haus hat.

Und von Goldmarie, die so fleißig Frau Holles Betten schüttelt, dass die Federn wie Schneeflocken herumwirbeln und es auf der Erde schneit. Wer erinnert sich nicht mit heimlicher Schadenfreude an ihre faule Schwester, die statt mit dem erwarteten Gold mit einem großen Kübel Pech überschüttet wird.