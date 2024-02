Frauen wollen führen – aber unter anderen Vorzeichen, Impulsvortrag und Diskussion

So viele, so gut qualifizierte Frauen wie heute gab es noch nie zuvor. Und dennoch sind sie in den verantwortungsvollen Positionen in Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert. Die Buchautorin Lilian Gehrke-Vetterkind zeigt auf, welche Rahmenbedingungen in Organisation gegeben sein müssten, damit Frauen gerne eine Führungsposition einnehmen.

Doch allein auf die Unternehmensleitung zu setzen und zu hoffen, dass die Situation „von denen da oben“ verändert wird, reicht nicht aus. Frauen dürfen auch selbst aktiv werden. Und dazu braucht es Selbstvertrauen, Mut – und starke Netzwerke. Wie kann es Frauen gelingen, eine verantwortungsvolle Position zu ergreifen, ja sogar eine Führungskraft zu werden? Hierzu gibt es heute Abend viele motivierende Impulse.

Referentin Lilian Gehrke-Vetterkind ist Beraterin und Coach.

In ihrem Buch „Frau kann Chef“ ermutigt und befähigt sie Frauen, selbstbewusst Verantwortung zu übernehmen.

Preis

Teilnahme kostenlos

E-Mail Anmeldung