Frau Knöpfle kann´s nicht lassen

Ein Komödienauftakt mit Herz, passend zu unserem Themenschwerpunkt Stuttgart! Freuen Sie sich auf die großartige Susanne Heydenreich in der Titelrolle als liebenswerte Rentnerin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen zu helfen – ob sie wollen oder nicht.

Eva Knöpfle kann es einfach nicht lassen: Immer wieder lädt sie Handelsvertreter in ihre Wohnung an der Stuttgarter Hasenbergsteige ein, jedoch ohne die geringste Absicht, etwas von ihnen zu kaufen. Mit entwaffnender Freundlichkeit bietet sie den Verkaufsprofis einen kleinen Imbiss an, unterhält sich mit ihnen, gibt dabei hilfreiche Tipps für Job und Leben – und entgeht so auch ihrer eigenen Einsamkeit.

Eines Tages begegnen sich die von der Liebe schwer enttäuschte Kira und der beruflich frustrierte Tom beim Verkaufsbesuch in der Wohnung der patenten Stuttgarter Seniorin. Dadurch entspinnt sich eine turbulente Geschichte, bei der Frau Knöpfle einen ganz besonderen Plan verfolgt …

Was ist wirklich wichtig im Leben? Wie findet man seine Erfüllung – privat, beruflich und in der Rente? Und was hilft gegen Einsamkeit? Mit sanftem Humor geht der amerikanische Autor Sam Bobrick in dieser herzerwärmenden Komödie den ganz großen Fragen nach. „Verschrobene Typen, witzige Dialoge und reichlich Situationskomik“, schrieb die Hamburger Morgenpost: „Das reinste Vergnügen!“

Sehen Sie eine eigene Stuttgarter Fassung auf Schwäbisch und Hochdeutsch – und erleben Sie ein hervorragendes Ensemble mit Stuttgarter Theatergrößen wie Susanne Heydenreich, Andreas Klaue, Jörg Pauly und Marius Hubel!