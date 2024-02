Frau Krimskrams und der Affe

Ist das denn die Möglichkeit: Kasper bekommt von Onkel Bimbo zum Geburtstag einen Affen! Ist es vielleicht sogar ein Zirkusaffe? Frau Krimskrams macht sich über „das dumme Vieh“ lustig.

Damit der Affe Kunststücke vorführen kann, lässt ihn Kasper dummerweise aus dem Käfig. Nun stellt sich heraus, das dieser „niedliche“ Affe in Wirklichkeit ein „rotzfreches Lumpentier“ ist, was schließlich auch Frau Krimskrams am eigenen Leib erfahren muss… Gelingt es dem Kasper zusammen mit den Zuschauern den Affen wieder einzufangen?

st das denn die Möglichkeit: Kasper bekommt von Onkel Bimbo zum Geburtstag einen Affen! Ist es vielleicht sogar ein Zirkusaffe? Frau Krimskrams macht sich über „das dumme Vieh“ lustig. Damit der Affe Kunststücke vorführen kann, lässt ihn Kasper dummerweise aus dem Käfig. Nun stellt sich heraus, das dieser „niedliche“ Affe in Wirklichkeit ein „rotzfreches Lumpentier“ ist, was schließlich auch Frau Krimskrams am eigenen Leib erfahren muss… Gelingt es dem Kasper zusammen mit den Zuschauern den Affen wieder einzufangen?