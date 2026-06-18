Frau Lehmann ist ein Quartett aus Leipzig.

Fiona Lehmanns Texte und Vortrag sind Kern und Ankerpunkt der Songs, die uns lyrisch und gnadenlos aus der Theatervorstellung hinaus auf das Pflaster der Stadt werfen und uns an einer sehnsüchtigen Theke in Einsamkeit ertränken. Vergleiche bieten sich an, Sänger:innen, Poet:innen, Suchende aus allen Epochen der Literatur, des Rock und Pop, und sind somit schon wieder hinfällig. Man sagt eben doch wieder Element of Crime und Isolation Berlin, weil Dylan Thomas und Hildegard Knef nicht so hip klingt.

2022 veröffentlichte die Band die VIER JAHRESZEITEN-EP, die ihnen einen kleinen Szene-Erfolg einbrachte. Darauf folgte 2024 die Split-EP GEWÄSCH zusammen mit Jan Müllers Sideprojekt DIRTY DISHES. Aktuell arbeiten Frau Lehmann an ihrem Debütalbum, das am 30. Januar 2026 bei La Pochette Surprise Records erscheinen und TROST & TROTZ heißen wird.

Support: The Krimis ist ein Corona-Bedroom Projekt, dem das Schlafzimmer zu eng wurde. Was als Soloprojekt begann, hat sich im Laufe des Jahres 2022 zu einem Kollektiv entwickelt. Inspiriert von der Post-Brexit Indie und Post-Punk Welle besprechen The Krimis aktuelle Themen wie A.I., Post-Kapitalismus und alles Fröhliche zum Untergang der Welt.

Im Anschluss: Lieblingsplatten mit DJ Andi Fritz.