Frau Luna - Premiere

Die fantastische Operette „Frau Luna“ des Komponisten Paul Lincke ist ein wahrer Meilenstein der Berliner Operette. Bereits 1899 uraufgeführt hat sie seitdem Generationen von Zuschauern erfreut.

In einer vom Musikalischen Leiter der Frankenfestspiele überarbeiteten Röttinger Fassung kann man nun zum 160. Geburtstag Paul Linckes die wundersame und höchst vergnügliche Fahrt zum Mond neu erleben: Mit Hits wie „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft“, „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“ oder „Schlösser, die im Monde liegen“ wird jeder seinen Spaß an der herrlichen Geschichte haben.

Der Mechaniker Fritz Steppke ist sehr interessiert an der Fliegerei und an Außerirdischem. Daher bastelt er einen Ballon für eine große Mondfahrt. Nach tatsächlich geglückter Reise mit seinen besten Freunden Lämmermeier und Panneke sowie unverhofft seiner Vermieterin, der Witwe Pusebach, stellen die Weitgereisten fest, dass der Mond ein reiner Vergnügungspark zu sein scheint. Bei rauschenden Festen der erstaunlichen Mondgesellschaft gibt es dort jede Menge amouröse Verstrickungen. Dann platzt der Ballon, und eine ersehnte Reise zurück zur Erde scheint unmöglich…

Auf zum Mond! Dort geht es mit Gesang, Tanz und sehr irdischen Turbulenzen ebenso kunterbunt zu wie hier auf unserem Heimatplaneten. Ein musikalischer Hochgenuss, den man nicht verpassen sollte!

Von Heinz Bolten-Baeckers

Musik von Paul Lincke

Musikalische Arrangements von Rudolf Hild