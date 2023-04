Ein humorvoller Blick auf das, was Sprache vermag - und wie sie scheitert.

Julia Katterfeld und Frank Streichfuss fragen sich in dieser szenisch-musikalischen Lesung, was es damit auf sich hat: Miteinander sprechen, übereinander schreiben, aneinander vorbeireden. Und was steckt eigentlich zwischen den Zeilen? Andreas Geyer liefert dazu seine musikalische Antwort.