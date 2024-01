Frau Nägele - "Scho wägga de Leut" - Musikalische Comedy-Krimi-Lesung

Scho wägga de Leut!

Ein lang gehegter Herzenswunsch ist endlich in Erfüllung gegangen: Mein erster KRIMI wird veröffentlicht!

Die wunderbaren Mitarbeiter beim Gmeiner Verlag waren von der Idee einer schwäbischen Miss Marple sofort überzeugt, und so wird mein erster Krimi ab 9. August 2023 in den Buchhandlungen stehen.

Frau Nägele wird künftig also nicht nur auf den Bühnen dieser Welt stehen, sondern auch ihren kriminalistischen Spürsinn ausleben – kritisch beobachtet von Kommissar Lauer vom Ludwigsburger Polizeipräsidium. Denn als wäre der Stress mit der eigenen skurrilen Familie nicht genug, muss sich Frau Nägele künftig auch um Verbrechen im Bottwartal kümmen, in die sie so unbedarft hineintappt, wie in jedes Fettnäpfchen.

Das Bühnen- und Lesungs Programm zu diesem Buch ist ebenso skurril, wie witzig. Ebenso kurzweilig wie beschwingt. Wer Frau Nägele kennt, weiß, dass sie nicht nur eine urschwäbische Schlabbergosch hat, sondern auch jede Menge Musik im Blut. Auch in diesem Programm dürfen sich die Gäste daher freuen auf Frau Nägeles Humor, ihre Schlagfertigkeit, ihr schauspielerischen Können und viel Krimi-Musik.

Frau Nägele, kriminell gut!