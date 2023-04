Zeigen Sie sich selbst, was in Ihnen steckt! Wecken Sie in fröhlicher, entspannter Runde verborgene Talente…Es gibt jedes Mal ein kleines festes Projekt, dann darf „ausprobiert“ werden.

Anmeldung: Bettina Löhr-Hentz, Atelier de Bois und Ferienwohnungen „Taubenschlag“

Reinsbronn 28, 97993 Creglingen, Telefon 07933 7005297 per Mail: bettina@atelier-de-bois.de oder unter atelier-de-bois.de