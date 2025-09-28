Die besten Freunde Tom Neuwirth – besser bekannt als Eurovision Song Contest-Gewinnerin Conchita Wurst – und Martin Zerza gehen als “Frau Thomas & Herr Martin” erneut auf Tour und bringen dabei nicht nur gute Laune, sondern auch brandneue Songs mit. Gemeinsam haben sie ein deutschsprachiges Programm geschaffen, das sich an Ikonen wie Hildegard Knef, Erika Pluhar, Edith Piaf, Cissy Kraner und Helge Schneider orientiert. Mit kreativer Leichtigkeit haben sie aus einer Vielfalt künstlerischer Stile geschöpft, eigene Songs komponiert und getextet und diese zu einem facettenreichen Repertoire zusammengestellt.

Begleitet werden Frau Thomas und Herr Martin von ihrer dreiköpfigen Band "Die Pralinen" – eine Formation aus erstklassigen Musiker:innen, die gemeinsam mit den beiden Frontmen für exquisite Live-Qualität sorgen. Das Programm ist ein mitreißendes Varieté aus Genres wie Chanson, Wienerlied, Latin, Swing, Jazz und Schlager, das die Vielfalt der deutschsprachigen Musikszene feiert.

Die Songs, scharfsinnig und kurzweilig, nehmen Alltagsmomente, Lebensweisen und zwischenmenschliche Begegnungen aufs Korn. Mit Texten, die von humorvoll bis nachdenklich reichen, zeichnen sich alle Stücke durch eine Prise Augenzwinkern und geballte Lebensfreude aus. Frau Thomas & Herr Martin laden das Publikum zu einem unvergesslichen Abend voller Spaß und erstklassiger Unterhaltung ein.

Besetzung

“Frau Thomas” (Tom Neuwirth), Gesang

“Herr Martin” (Martin Zerza), Kapellmeister, Gesang, ORFF-Instrumente

Caro Loibersbeck, Klavier

Clara Loibersbeck, Kontrabass

Lukas Klement, Schlagzeug