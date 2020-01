Frau verhandelt. - Strategien für eine gerechte Bezahlung

Ljubow Chaikevitch ist Gründerin von FRAU VERHANDELT. und Verhandlungscoach für Frauen. In der kurzen Zeit von nur zwei Jahren hat sie es geschafft, ihre eigenen Tagessätze zu verzehnfachen. Sie hat gelernt, dass verhandeln kein „Rocket Science“ ist und teilt ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Vorträgen, auf Facebook und Instagram, im Video-Coaching sowie in Onlinekursen mit anderen Frauen.

Im August 2019 brachte sie einen Onlinekurs für Angestellte gemeinsam mit Madame Moneypenny heraus. 2020 steht ein weiterer Kurs für Selbstständige an.

Ljubow möchte die Gehalts- und Honorar-Differenzen zwischen Männern und Frauen in Deutschland aufheben und Frauen dazu befähigen, angemessene Gehälter und Tagessätze zu verdienen.