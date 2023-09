Frauenüberhang

Karl-Georg ist eigentlich ein ganz normaler, etwas verschlossener Mensch, so hat es zumindest den Anschein.

Hätte er nur nicht diese kleine Schwäche, niemals nein sagen zu können, ... also zumindest, wenn es um Beziehungen mit Frauen geht. Das ist auch der eigentliche Grund, warum die Anstrengungen seines Nachbarn Rudi, der sich redlich bemüht Karl-Georg etwas mehr in das gesellschaftliche Leben einzubinden, irgendwie an ihm abprallen. Karl-Georg hat nämlich alle Hände voll zu tun, um seine verschiedenen Beziehungen zusammen oder besser gesagt auseinander zu halten. Das gelingt ihm aber ganz gut, meistens jedenfalls, bis irgendwann das Kartenhaus aus Terminen und Arbeits-Schichten zu wackeln beginnt, der akribische Plan kollabiert und zu allem Überfluss auch noch seine Schwester außerplanmäßig dazwischenfunkt.