Außer Hochdeutsch

Ja, wie man weiß, war Neckarbischofsheim nie Bestandteil der Kurpfalz.

Aber so ziemlich alles drumherum. Und natürlich zählen sie sich zum kurpfälzer Sprachraum. Dem Sänger / Leadgitarristen Bernhard Lorenz war es einfach zu langweilig die englischen Originaltexte zu singen, Texte und Geschichten mit denen er überhaupt nichts zu tun hatte. So hat er seine Eigenen arrangiert, humorvolle und nachdenkliche Texte aus dem Leben gegriffen und im Dialekt gesungen. So entstanden z.B. die Lieder Alder Depp (get it on), Uffm Hämweg werd's hell (highway to hell), Denk net an morge (smoke on the water) und vieles mehr.

Die Band:

Bernhard Lorenz - Gesang, Gitarre

Karl Schramm - Gitarre, Gesang

Jürgen Thebes - Bass

Michael Metzger- Schlagzeug

Veranstalter: Stadt Sinsheim