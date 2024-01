Frauen im Fokus. Portraits interessanter Frauen zum Weltfrauentag

In der MEDIENWELT/ Bücherei Neckarwestheim werden, anlässlich des "Internationalen Weltfrauentags", unterschiedliche Frauenpersönlichkeiten interessant und unterhaltsam vorgestellt. Bitte einfach in der MEDIENWELT anmelden. Die Veranstaltung ist kostenlos, natürlich sind auch Männer herzlich willkommen! Wer möchte, darf auch gerne selbst eine Frau vorstellen. Einfach in der MEDIENWELT melden. 07133-18443 oder medienwelt@neckarwestheim.de. Im Rahmen der Reihe die "Grün-Blaue Stunde". Um Anmeldung wird gebeten.In Zusammenarbeit mit der VHS.