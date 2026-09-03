Frauen im Film - Vor und hinter der Kamera

Die Frau im Film wird vor allem meist auf ihre äußerlichen Reize reduziert.

Doch schon seit den Anfängen des Films arbeiten viele Frauen in der Traumfabrik – nicht nur als Schauspielerinnen, sondern auch als Regisseurinnen, Kamerafrauen, Produzentinnen oder als Kino-Betreiberinnen.

Der Vortrag beleuchtet die vielfältigen Beiträge von Frauen sowohl vor als auch hinter der Kamera: Von den frühen Pionierinnen über ikonische Schauspielerinnen bis zu den oft übersehenen Editorinnen, Kamerafrauen und Komponistinnen, deren Arbeit für die Magie des Kinos unerlässlich ist.

Mit diesem Vortrag

lernen Sie zentrale Akteurinnen der Filmgeschichte kennen

erkennen Sie strukturelle Ungleichheiten und stereotypische Darstellungen

erfahren Sie, wie Frauen Filmgeschichte mitgeschrieben haben

werden Sie ermutigt, Filme bewusster und differenzierter zu betrachten

Lassen wir uns inspirieren von Geschichten über kreative Visionen, Durchhaltevermögen und die bahnbrechenden Erfolge von Frauen, die die Filmindustrie nachhaltig geprägt haben – mit vielen filmischen Beispielen und inspirierenden Geschichten.

Mit Referentin für Kultur und Medien Rabea Zahn (LandFrauenverband Württemberg-Baden e.V.)