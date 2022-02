Frauen in Afghanistan

Seit dem Fall Kabuls im August 2021 hat sich in Afghanistan viel verändert - besonders für Frauen und Mädchen. Die Übernahme des Landes durch die Taliban hatte auch für die afghanische Partnerorganisation von medica mondiale massive Folgen. Welche Errungenschaften der afghanischen Frauenbewegung sind bedroht? Vor welchen Herausforderungen stehen die Kolleg:innen? Was lässt sich über die aktuelle Situation von Frauenrechten sagen? Und wie kann ein weiteres Engagement in Afghanistan überhaupt aussehen? Inga Weller gibt Ihnen einen Einblick in die herausfordernde Arbeit in Afghanistan und beantwortet Ihre Fragen. medica mondiale ist eine international tätige, feministische Frauenrechts- und Hilfsorganisation, die Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten unterstützt. In eigenen Programmen und in Kooperation mit lokalen Frauenorganisationen bietet sie Betroffenen von sexualisierter Gewalt vor Ort ganzheitliche Unterstützung. Auf politischer Ebene setzt sie sich offensiv für die Durchsetzung der Rechte von Frauen ein, fordert eine konsequente Ahndung der Verbrechen sowie wirksamen Schutz, Gerechtigkeit und politische Teilhabe für Überlebende von Gewalt.Mi, 16. März 2022 | 19:00 bis 20:30 Uhr DIGITALKostenfrei, Anmeldung erforderlich: www.esslingen.de/frauenwochen Veranstalterin: Referat für Chancengleichheit