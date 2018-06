Frauen in der Literatur - Familiengeschichten

Literatursommer 2018.

Auftaktveranstaltung der Familiengeschichten.

Die Rottweiler Autorin Uta-Maria Heim greift in ihrem neuen Roman den Heimat- und Familienbegriff satirisch auf. Heimstadt am Neckar ist ein Hort von Waffenhändlern und Waffenschiebern. Da regiert eine Horde hedonistischer Honoratioren. Vom Weltverbesserer bis zum Erzkonservativen sind alle irgendwie miteinander verfilzt. Was aber sagen sie dazu, dass mit Heimstadts Hilfe weltweit Kriege geführt werden? Gar nichts natürlich! Stattdessen treiben sie gehörig um: sie fasten, festen, feiern, um mit Fleiß und Vorsatz dem Stillstand zu dienen. Bei all der kommunalen Ablenkung verschlafen sie sogar die Willkommenskultur. Zwei junge Mexikaner nutzen das aus. Nur ein knitzer Kleinverleger kämpft gegen die Bekräftigung des Bestehenden. Und gegen das, was halt schon immer so war.

Uta-Maria Heim studierte Literaturwissenschaft, Linguistik sowie Soziologie an den Universitäten Freiburg im Breisgau und Stuttgart. Sie arbeitete als Kritikerin u.a. bei der Stuttgarter Zeitung, der Frankfurter Rundschau und dem Tagesspiegel und als Autorin für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Sie ist inzwischen vorwiegend als Autorin von Kriminalromanen bekannt. Seit 2006 ist sie Dramaturgin in der Hörspielabteilung des SWR.