Frauen in der Literatur - Familiengeschichten

Literatursommer 2018.

wurde Schillers Geburtshaus identifiziert und 1857 durch den Marbacher Schillerverein erworben. Friedrich Schillers literarische Überlieferung hat im Schiller-Nationalmuseum ihren Platz gefunden. Heute befinden sich auf der Schillerhöhe auch das Deutsche Literaturarchiv und das Literaturmuseum der Moderne.

Im Rahmen des Literatursommers 2018 der Baden-Württemberg Stiftung hat die Stadt Marbach gemeinsam mit dem Schillerverein Marbach am Neckar e.V. eine Lesung erarbeitet, in der Schillers Frauengestalten genauer betrachtet werden. Die Textzusammenstellung von Birger Laing wird von namhaften Schauspielern vorgetragen.

„Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise“, das kennt jeder. In „Kabale und Liebe“ schreibt Schiller: „Die höchste Wonne der Gewalt ist doch nur ein elender Behelf, wenn uns die größere Wonne versagt wird, Sklavinnen eines Manns zu sein, den wir lieben“. In „Turandot“ heißt es dagegen: „Ich sehe durch ganz Asien das Weib erniedrigt, und zum Sklavenjoch verdammt, und rächen will ich mein beleidigtes Geschlecht an diesem stolzen Männervolke“.

Und dann wünscht sich Schiller eine Ehefrau, die ihm „ganz ergeben“ sei, ein Mädchen, das er zu „seinem Geschöpf“ machen kann. Und gleichzeitig schafft er Frauengestalten in seinen Dramen, die stark sind, so stark, dass sie gar keinen Ehemann wollen.

Auf amüsante Weise ergründet die Lesung Schillers Frauenbild. Als Regimentsmedikus liebte er sogenannte Soldatenweiber, als Dichter heiratete er eine Adlige und schuf unvergängliche Frauenfiguren. Wieviel ist Dichtung, wieviel ist Wahrheit?