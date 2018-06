Literatursommer 2018.

Die kabarettistisch-literarische Lesebühnenshow lenkt in ihrem „Best of Programm“ in der Schillerstadt den Blick auf die Frauen in den Kurzgeschichten.

get shorties ist die dienstälteste Lesebühne Süddeutschlands (seit 2001). Derzeit schreiben acht Autoren regelmäßig für jährlich ca. 20 Veranstaltungen ihre bühnentauglichen Kurzgeschichten. get shorties garantieren eine kurzweilige Leseshow.