Frauen in der Politik

Der Film „Die Unbeugsamen“ erzählt die Geschichte der Politikerinnen in der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen hart erkämpfen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und geduldig verfolgten sie ihren Weg und trotzten Vorurteilen und sexueller Diskriminierung. Der Film ist eine Chronik westdeutscher Politik von den 50er Jahren bis zur Wiedervereinigung, in dem Politikerinnen von damals zu Wort kommen.

In der anschließenden Podiumsdiskussion sprechen Pauline Rist-Nowak (Frauenliste) und

Birgit Hamm (Gleichstellungsbeauftragte) mit Politikerinnen und Politikern aus Bundestag und Landtag über den Film und aktuelle Gleichstellungsfragen.

Zu Gast sind: Jasmina Hostert (SPD), Judith Skudelny (FDP), Marc Biadacz (CDU) und Peter Seimer (Bündnis 90/Die Grünen).