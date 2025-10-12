Frauen in der Selbständigkeit

20 Jahre Unternehmerinnenforum NOK e.V.

bis

Alte Mälzerei Mosbach Alte Bergsteige 7, 74821 Mosbach

Das Unternehmerinnenforum Neckar-Odenwald-Kreis e.V. feiert sein 20-jähriges Jubiläum.

Wir laden Sie herzlich ein, dieses besondere Jubiläum mit uns zu erleben. Freuen Sie sich auf eine Ausstellung, bei der unsere vielseitigen Mitglieder aus den unterschiedlichsten Branchen ihre Ideen und Dienstleistungen präsentieren. Ergänzt wird das Programm durch spannende Fachvorträge, interaktive Workshops und kulturelle Beiträge. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Lassen Sie sich überraschen und feiern Sie mit uns mit.  

Info

alte-maelzerei_fruehjahr[1].jpg
Alte Mälzerei Mosbach Alte Bergsteige 7, 74821 Mosbach
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Frauen in der Selbständigkeit - 2025-10-12 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Frauen in der Selbständigkeit - 2025-10-12 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Frauen in der Selbständigkeit - 2025-10-12 11:00:00 Outlook iCalendar - Frauen in der Selbständigkeit - 2025-10-12 11:00:00 ical

Tags