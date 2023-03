Frauen in Rajasthan

Eigentlich wollte P. Florence Schürrle-Sharkar nie ein Buch über Indien schreiben. Nach einer Reise durch den Bundesstaat Rajasthan im Jahr 2005 wurde diese Region im Nordwesten Indiens für sie zur zweiten Heimat.

Sie besuchte dort jährlich den Pilgerort Pushkar. Ab 2007 rief sie dort ein Hilfsprojekt für Frauen und Mädchen und deren Familien ins Leben. Dadurch wurde sie mit Frauen und Mädchen und ihren Nöten bekannt. In ihrem Buch beschreibt sie solche Einzelschicksale und möchte auf diesem Weg Frauen und Mädchen in Rajasthan eine Stimme geben, die mit ihren Problemen aufgrund ihres Geschlechts in Indien häufig nicht gehört werden.

Ronju Sharkar und Björn Münz begleiten die Lesung und den Bericht musikalisch. Zur Stärkung werden Chai und indische Snacks gereicht.

Der Vorverkauf ist in der Stadtbibliothek und in der Tourismus Information. (0791/751-600)