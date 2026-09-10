Frauen-Jamsession

Egal ob ihr seit Jahren auf der Bühne steht oder die Musik gerade erst (wieder) für euch entdeckt habt, lasst uns zusammen jammen.

Wir freuen uns auf genreübergreifende musikalische Ideen und neue Begegnungen. Damit wir unkompliziert zusammen musizieren können, denkt bitte daran, neben euren Instrumenten übersichtliche Leadsheets in mehrfacher Ausführung und in der gewünschten Tonart mitzubringen, möglichst auch für transponierende Instrumente wie Saxophon oder Trompete.

Pack dein Instrument ein und sei dabei!