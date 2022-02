Frauen können alles.

In vielen Entwicklungsländern leiden Frauen unter Gewalt, Benachteiligungen und Ausbeutung – dabei sind sie der Motor für nachhaltige Entwicklung", so Christina Alff, die selbst lange in diesen Ländern unterwegs war. Aus eigener Erfahrung weiß sie: „Wenn Frauen ihre eigene Einkommen haben, investieren sie in Ernährung, Gesundheit und Schulbildung ihrer Kinder, überall auf der Welt."

Der Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Sparkonten, Krediten und Fortbildungen für Frauen ist eine wichtige Voraussetzung für das ökonomische Empowerment von Frauen. Die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit trägt über ihre Partnerorganisationen z.B. in Peru, Indien und Ghana dazu bei, dass Frauen finanzielle Grundbildung und den Zugang zu Finanzen erhalten.

Darüber hinaus befähigen unsere Partner:innen Frauen, damit sie Führungspositionen in landwirtschaftlichen Genossenschaften besetzen und damit die Interessen der Kleinbäuerinnen vertreten können.

Mo, 21. März 2022 | 18:30 bis 20:00 Uhr Forum Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement Schelztorstr. 38 | 73728 Esslingen