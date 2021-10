Frauen + Kunst. Öffentliche Führung in Kooperation mit dem Frauenforum Reutlingen

In der aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum Reutlingen | Galerie nimmt Kunsthistorikerin Barbara Krämer im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Frauen + Kunst gemeinsam mit den Besucher*innen die Werke der Künstlerinnen in der Ausstellung in den Blick. Probleme der musealen Sammlungspraxis in der Vergangenheit und heute werden diskutiert, und dabei die Rolle der Frau auf dem Kunstmarkt der Gegenwart beleuchtet.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Keine Anmeldung notwendig.

Termine: 10. November 2021 / 19. Januar 2022