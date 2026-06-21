Frauen lügen aus ihrem Leben

Bittersüßer Theaterabend zum Verlieben und Haare-Raufen

Frauen können alles: Hysterisch sein und sich therapieren lassen, mit ungewollten Schwangerschaften und ungeborenen Kindern umgehen, sich in Schafe verwandeln und wieder zurück, revolutionäre Reden schwingen, liebliche Lieder singen, würdevoll altern – nein, reifen! – und dabei natürlich immer umwerfend aussehen. Aber nur weil frau etwas kann, muss sie es ja nicht wollen. Oder?

Wir nehmen unser legendäres Kultstück für Sie wieder auf – Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen!

„Schön schräges Kabarett, einfühlsames Figurenspiel und beißende Gesellschaftskritik über die Situation der Frau. Lassen sich Lebenslügen von Frauen noch kurzweiliger zusammenfassen? Ein Feuerwerk an außergewöhnlichen Spielideen und abgründigem Humor.” – Stuttgarter Nachrichten

Es singen, spielen und lügen: Sandra Hartmann, Sigrun Kilger und Annette Scheibler

Figuren & Ausstattung: Ute Kilger, Sigrun Kilger, Annette Scheibler

Licht & Bühne: Luigi Consalvo

Komposition & Musik: Oliver Prechtl

Regie: Alberto García Sánchez.

Eine Koproduktion mit dem FITZ! Zentrum für Figurentheater Stuttgart & dem Théâtre Octobre Brüssel.