Frauen lesen für Frauen

Stadtbibliothek Reutlingen Spendhausstraße 2, 72764 Reutlingen

Lesung im Rahmen der Reutlinger Frauenwochen.

Zum Internationalen Frauentag 2026 stellen Frauen aus Reutlingen jeweils eine halbe Stunde lang Bücher vor oder lesen aus eigenen Texten.

11 Uhr: Beate Kiefner liest aus „Sehr geehrte Frau Ministerin“ von Ursula Krechel.

11:30 Uhr: Argiro Charlotte Mavromatis liest Geschichten aus "Das Zelt" von Margaret Atwood.

12:30 Uhr: Dr. Gertraude Ralle liest aus ihrer Autobiografie "Zeitgeschichte. Schicksal. Selbstbestimmung".

13:00 Uhr: Edeltraut Stiedl liest aus "Die Experten" von Merle Kröger.

