Die dritte Etappe führt uns nach Ostfildern-Nellingen zu „unternehmerischem“Denken. Wie führe ich andere?Auf den Fildern empfängt uns Susanne Kunschert, geschäftsführendeGesellschafterin der Pilz GmbH & Co. KG . Sieberichtet, wie Glaube und Spiritualität ihr unternehmerischesDenken prägen und sich auf ihren Führungsstil auswirken.

Frauen Pilgern An drei Samstagen pilgern Frauen, die beruflich Verantwortungtragen, auf dem Martinusweg und anderen Streckenrund um Stuttgart und durch die Metropole.Wir machen uns auf den Weg. Wir lassen uns inspirieren undreflektieren, wo wir stehen, welche Werte uns bewegen undwie wir „der Welt“ begegnen wollen.Wir nehmen dabei Landschaft und Gegebenheiten, unserenAlltag und Visionen in den Blick. Impulse aus der Natur bereichernunsere Gedanken und Leitbilder. Diese mittelschweren Wanderungen bis ca. 15 km und300 Höhenmetern sind mit normaler Kondition und gutemSchuhwerk zu bewältigen. Wir bewegen uns auf abwechslungsreichenStrecken, wie die Natur und das Leben eben sosind.Die Pilgertour wird im Oktober 2022 mit einer Reise durch Israelfortgesetzt. Unter dem Motto „Geschichte und Geschichten“sind wir den Ursprüngen christlichen Glaubens auf derSpur.führen und geführt werden Ich führe andere! Anmeldung bis 25.06.22 an fk@bo.drs.de