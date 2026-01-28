Frauenakademie: Im Spiegel der Zeit: Frauenbilder im Hällisch-Fränkischen Museum

bis

Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall

In dieser besonderen Führung mit Museumsleiterin Dinah Rottschäfer stehen Frauen im Mittelpunkt – als Künstlerinnen, Modelle und Auftraggeberinnen. Jede Epoche hatte ihren eigenen Blick auf die Rolle der Frau und ihr Verständnis von Weiblichkeit.

Im gemeinsamen Rundgang begegnen wir der Künstlerin Marie Sieger und ihren Arbeiten, betrachten das Frauenbild bei Leonhard Kern und entdecken in den Barockporträts reicher Patrizierfamilien die Ideale und Inszenierungen ihrer Zeit. Ein anschließendes Gespräch lädt zum Austausch über die verschiedenen Frauenbilder in Kunst und Gesellschaft ein.

Dieser Vortrag ist nur für Frauen.

Info

HFM SHA.jpg
Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Frauenakademie: Im Spiegel der Zeit: Frauenbilder im Hällisch-Fränkischen Museum - 2026-03-27 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Frauenakademie: Im Spiegel der Zeit: Frauenbilder im Hällisch-Fränkischen Museum - 2026-03-27 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Frauenakademie: Im Spiegel der Zeit: Frauenbilder im Hällisch-Fränkischen Museum - 2026-03-27 14:00:00 Outlook iCalendar - Frauenakademie: Im Spiegel der Zeit: Frauenbilder im Hällisch-Fränkischen Museum - 2026-03-27 14:00:00 ical

Tags