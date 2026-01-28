Frauenakademie: Im Spiegel der Zeit: Frauenbilder im Hällisch-Fränkischen Museum

In dieser besonderen Führung mit Museumsleiterin Dinah Rottschäfer stehen Frauen im Mittelpunkt – als Künstlerinnen, Modelle und Auftraggeberinnen. Jede Epoche hatte ihren eigenen Blick auf die Rolle der Frau und ihr Verständnis von Weiblichkeit.

Im gemeinsamen Rundgang begegnen wir der Künstlerin Marie Sieger und ihren Arbeiten, betrachten das Frauenbild bei Leonhard Kern und entdecken in den Barockporträts reicher Patrizierfamilien die Ideale und Inszenierungen ihrer Zeit. Ein anschließendes Gespräch lädt zum Austausch über die verschiedenen Frauenbilder in Kunst und Gesellschaft ein.

Dieser Vortrag ist nur für Frauen.