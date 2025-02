Frauenbiografien – literarisch erzählt: Else Lasker-Schüler

Else Lasker-Schüler (1869-1945) war eine der berühmtesten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. In traumwandlerisch schönen Versen durchstieß sie den engen Horizont unseres Alltags und spiegelte darin die menschliche Sehnsucht. Dogmatismus lehnte sie ab und setzte sie sich für einen Dialog zwischen Menschen jüdischen, christlichen und muslimischen Glaubens ein.

Dr. Brigitte Bausinger gibt in einer szenischen Lesung gemeinsam mit Schauspielerin Chrysi Taoussanis einen Einblick in das Leben von Else Lasker-Schüler. Mit Originalzitaten, ergänzt durch Musik und Bilder, entsteht so ein Überblick über Leben und Werk der jüdisch-deutschen Schriftstellerin.

Mit freundlicher Unterstützung durch die Stiftung Volksbildung