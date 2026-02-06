Frauenbiografien – literarisch erzählt: Vicki Baum

Im Rahmen der Reutlinger Frauenwochen.

Vicki Baum war der Inbegriff der modernen Frau der Zwanziger Jahre – berufstätig, unabhängig, modern. Ihr Markenzeichen: Bubikopf und extravagante Kleidung. Sie studierte Musik, war als Harfenistin tätig und eroberte als Redakteurin des Ullstein Verlags den Berliner Boulevard. Mit ihrem Roman „Menschen im Hotel“ erlangte sie Weltruhm und wurde zu einer der kommerziell erfolgreichsten Autorinnen der Weimarer Republik. 1932 verließ die Tochter einer jüdisch-bürgerlichen Familie Europa noch vor der Machtergreifung.

Von Dr. Brigitte Bausinger ausgewählte und kommentierte Texte - gelesen von TONNE-Schauspielerin Chrysi Taoussanis - bilden fast hundert Jahre nach der Erscheinung von "Menschen im Hotel" eine Hommage an die Grande Dame des Gesellschaftsromans. Ergänzt wird die Hommage um Fotos und zeitgenössische Musik.