Kennst du das? Du gehst in deine Lieblingsbar, um dir ein Bierchen oder eine Mate mit deinen Girls zu gönnen und hast direkt beim Betreten das Gefühl, dass du von allen Seiten angestarrt wirst? Wünschst du dir auch, dich beim Tanzen und Trinken fallen zu lassen und dich frei zu fühlen? Mit der Frauendisko im DemoZ wollen wir dieses Gefühl in dir/uns aufleben lassen! Gemeinsam wollen wir einen Abend erleben, um uns gegenseitig zu stärken, miteinander in Kontakt zu kommen und vor allem viel zu lachen! Wenn du Lust hast, komm gerne vorbei!

Eintritt:5€