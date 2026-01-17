Frauenfastnet

Am Freitag, den 06.02.2026 geht endlich wieder die Fasnet z'Boltrenga los.

Hierzu wollen wir alle Frauen mit oder ohne Maskierung ganz herzlich zu uns in den Jugendclub Poltringen einladen. Start ist um 19:59 mit der traditionellen Frauenfasnet! Wir freuen uns auf eine tolle Fasnetsparty mit euch!

Wichtig: Wenn ihr noch Wünsche oder Anregungen habt, dann meldet euch einfach bei uns!

Dies ist eine Veranstaltung ausschließlich für Frauen!